رحیم علیش‌پور با اشاره به مشکلات ناشی از استیجاری بودن ساختمان فعلی پزشکی قانونی افزود: با اختصاص زمینی به مساحت هزار مترمربع از سوی شهرداری صالحیه، عملیات احداث نخستین ساختمان ملکی پزشکی قانونی شهرستان بهارستان آغاز شده است.

علیش پور گفت: این ساختمان با زیربنای ۴۰۰ مترمربع در دو طبقه همکف و اول در حال ساخت است و پیش‌بینی می‌شود تا بهمن‌ماه امسال به بهره‌برداری برسد.

رئیس دادگستری شهرستان بهارستان تأکید کرد: با تکمیل این مرکز، نیازهای پزشکی قانونی جمعیت حدود یک میلیون نفری شهرستان در افق ۲۵ ساله تأمین خواهد شد.