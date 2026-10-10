بهرهبرداری از ساختمان ملکی پزشکی قانونی بهارستان؛ تا بهمنماه امسال
رئیس دادگستری شهرستان بهارستان از بهرهبرداری نخستین ساختمان ملکی پزشکی قانونی این شهرستان در شهر صالحیه تا بهمنماه امسال خبر داد.
رحیم علیشپور با اشاره به مشکلات ناشی از استیجاری بودن ساختمان فعلی پزشکی قانونی افزود: با اختصاص زمینی به مساحت هزار مترمربع از سوی شهرداری صالحیه، عملیات احداث نخستین ساختمان ملکی پزشکی قانونی شهرستان بهارستان آغاز شده است.
علیش پور گفت: این ساختمان با زیربنای ۴۰۰ مترمربع در دو طبقه همکف و اول در حال ساخت است و پیشبینی میشود تا بهمنماه امسال به بهرهبرداری برسد.
رئیس دادگستری شهرستان بهارستان تأکید کرد: با تکمیل این مرکز، نیازهای پزشکی قانونی جمعیت حدود یک میلیون نفری شهرستان در افق ۲۵ ساله تأمین خواهد شد.