استاندار قم از پیگیری برای اختصاص تسهیلات بانکی به شترداران با هدف توسعه واحد‌های متمرکز پرورش شتر، تأمین خوراک دام و کاهش فشار بر مراتع دشت مسیله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم در حاشیه بازدید از دشت مسیله و بررسی مسائل شترداران، با اشاره به ظرفیت‌های استان در زمینه پرورش شتر گفت: این دام در مقایسه با بسیاری از گونه‌های دامی به نهاده‌های کمتری نیاز دارد و توسعه اصولی پرورش آن می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و تقویت اقتصاد دامداری کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی شیوه نگهداری دام‌ها افزود: در شرایط خشکسالی، رهاسازی دام در مراتع می‌تواند فشار بر پوشش گیاهی و عرصه‌های طبیعی را افزایش دهد؛ از این رو، حرکت به سمت نگهداری و تغذیه مدیریت‌شده در مکان‌های مشخص ضروری است.

استاندار قم با اشاره به بررسی‌های فنی درباره شیوه‌های پرورش شتر بیان کرد: نگهداری در مکان ثابت و تغذیه با علوفه می‌تواند در مقایسه با چرای آزاد در مناطق بیابانی، شرایط مناسب‌تری برای وزن‌گیری دام فراهم کند.

بهنام‌جو همچنین از پیگیری برای فراهم شدن تسهیلات بانکی ویژه آغاز و توسعه فعالیت‌های متمرکز پرورش شتر خبر داد و گفت: حمایت مالی از شتردارانی که برای ساماندهی واحد‌های نگهداری و کاهش فشار بر مراتع دشت مسیله اقدام می‌کنند، در دستور کار قرار دارد.

وی تأمین خوراک دام، حمایت از شترداران و حفاظت از عرصه‌های طبیعی را از اولویت‌های استان دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تحقق این اهداف تأکید کرد.

دشت مسیله در محدوده میان استان‌های قم و اصفهان، از عرصه‌های مهم طبیعی و زیست‌محیطی منطقه به شمار می‌رود که با توجه به شرایط اقلیمی خشک و محدودیت منابع آبی، مدیریت پایدار مراتع و فعالیت‌های دامداری در آن اهمیت ویژه‌ای دارد.