به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی با اعلام تمدید مهلت انتخاب رشته و ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی گفت: با انتشار اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته، ۱۶ کد رشته محل جدید در ۳ واحد دانشگاهی حاجی آباد، بشرویه و خضری دشت بیاض، به جمع ۸۷ کد رشته محل قبلی دانشگاه پیام‌نور استان اضافه شد.

مصلحی افزود: متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام‌نور استان تا ۱۹ مهر فرصت دارند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش از بین ۱۰۳ کد رشته محل در ۱۰ مرکز و واحد دانشگاه پیام‌نور، رشته‌های مد نظر خود را حتی بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب و یا انتخاب‌های قبلی را ویرایش کنند.

وی گفت افرادی که کنکور ثبت نام نکرده‌اند و یا افرادی که کنکور داده‌اند و می‌خواهند رشته‌های بدون کنکور را هم انتخاب کنند می‌توانند در دانشگاه پیام‌نور بر اساس سوابق تحصیلی ثبت نام کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان افزود: افرادی که نظام ۶-۳-۳ را گذارنده‌اند و همچنین افرادی که مدرک پیش دانشگاهی دارند و یا افرادی که مدرک دیپلم کاردانش قدیم دارند باید پیش دانشگاهی را گذرانده باشند و یا مدرک فوق دیپلم داشته باشند می‌توانند در دانشگاه پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی ثبت نام کنند.