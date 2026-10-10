به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، با توجه به اهمیت حفاظت از پرندگان مهاجر و کاهش جمعیت جهانی آنها، روز جهانی پرندگان مهاجر هر سال در ماه‌های می (اردیبهشت) و اکتبر (مهر) با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره پرندگان مهاجر، مسیر‌های مهاجرتی، تهدید‌های پیش روی آنها و ضرورت حفاظت از زیستگاه‌های مورد استفاده پرندگان گرامی داشته می‌شود.

عباس عاشوری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اهمیت این روز گفت: مهاجرت پرندگان یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های طبیعت است که طی آن پرندگان هر سال هزاران کیلومتر را میان مناطق جوجه‌آوری، توقفگاه‌ها و زیستگاه‌های زمستان‌گذرانی طی می‌کنند و بقای آنها به سلامت زیستگاه‌های طبیعی در طول این مسیر وابسته است.

وی افزود: تالاب‌ها، رودخانه‌ها، سواحل، جنگل‌ها، مراتع و سایر زیستگاه‌های طبیعی، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای در مسیر مهاجرت پرندگان هستند و هرگونه تخریب، تغییر کاربری، آلودگی، کاهش منابع آب و غذا یا افزایش فشار‌های انسانی می‌تواند بر روند مهاجرت و بقای این گونه‌ها اثرگذار باشد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به شعار امسال روز جهانی پرندگان مهاجر با عنوان «هر پرنده مهم است؛ مشاهده شما اهمیت دارد» گفت: این شعار بر اهمیت مشارکت همگانی در شناخت و حفاظت از پرندگان مهاجر تأکید دارد و نشان می‌دهد که حفاظت از این پرندگان تنها وظیفه دستگاه‌های تخصصی و نهاد‌های حفاظتی نیست، بلکه مردم نیز می‌توانند در این فرآیند نقش مؤثری داشته باشند.

عاشوری ادامه داد: تغییر در زمان ورود و خروج پرندگان، کاهش یا افزایش جمعیت، تغییر مسیر‌های مهاجرتی و جابه‌جایی محل‌های توقف، اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت محیط زیست، تغییرات اقلیمی، منابع آب و غذا و شرایط زیستگاه‌ها در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

وی گفت: ثبت دقیق گونه، زمان و مکان مشاهده، تعداد پرندگان و در صورت امکان تهیه عکس، می‌تواند به شکل‌گیری بانک‌های اطلاعاتی ارزشمند کمک کند و این داده‌ها پس از بررسی و تحلیل علمی، برای پایش جمعیت‌ها، شناسایی زیستگاه‌های مهم و بررسی تغییرات الگو‌های مهاجرتی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست گیلان با تأکید بر نقش پرنده‌نگر‌ها و علاقه‌مندان طبیعت در این زمینه اظهار کرد: پرنده‌نگرها، دانش‌آموزان، علاقه‌مندان به طبیعت، کشاورزان، محیط‌بانان و سایر شهروندان می‌توانند مشاهدات خود را در سامانه‌های معتبر ثبت کنند یا اطلاعات مشاهده‌شده را در اختیار مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع تخصصی مرتبط قرار دهند.

عاشوری افزود: گاهی یک مشاهده غیرمنتظره و ثبت یک تصویر می‌تواند حضور یک گونه کمیاب، تغییر زمان ورود یا خروج یک گونه و حتی تغییر مسیر‌های مهاجرتی را آشکار کند؛ بنابراین هیچ مشاهده‌ای را نباید کم‌اهمیت تلقی کرد.