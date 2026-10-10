به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در این دیدار با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مجازات جایگزین حبس برای زندانیان واجدشرایط گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین، ضمن کمک به اصلاح رفتار افراد، می‌تواند از گسترش آسیب‌های اجتماعی و تحمیل مشکلات بیشتر به خانواده‌ها جلوگیری کند.

وی همچنین ضمن قدردانی از عملکرد مدیرکل زندان‌های استان، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی جهت ارتقای وضعیت زندان‌ها تأکید کرد.

رئیس سازمان زندان‌ها نیز با تشریح رویکرد‌های سازمان در حوزه بازاجتماعی کردن مددجویان، تصریح کرد:حمایت هدفمند از خانواده زندانیان و تسهیل بازگشت سالم مددجویان به جامعه، نیازمند جلب مستمر مشارکت خیرین و پشتیبانی مردمی است که سازمان زندان‌ها با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند.

آسیابی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص بومی در سطوح مدیریتی، بر تقویت تعاملات بین‌نهادی جهت کاهش هدفمند جمعیت کیفری تأکید کرد.