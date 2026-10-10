یک مربی خارجی، با تصمیم و هماهنگی سرمربی و تسهیل فدراسیون فوتبال به کادر تیم ملی اضافه خواهد شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتبال ایران در فاصله باقی‌مانده تا جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان‌سعودی، در آستانه مرحله‌ای تازه از آماده‌سازی قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن، بهبود عملکرد فنی، جوان‌گرایی و تقویت کادر فنی باید در کنار حمایت همه‌جانبه از تیم پیگیری شود.

تأکید مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در گفتگوی تلویزیونی بر ضرورت ارتقای کیفیت فنی و پاسخگویی به انتظارات مردم، نشان می‌دهد که با وجود حمایت از مسیر آماده‌سازی تیم ملی، رضایت کاملی از نتایج اخیر وجود ندارد. این نگاه، ضرورت حرکت رو به جلو را یادآوری می‌کند؛ حرکتی که باید با ارزیابی واقع‌بینانه و تصمیم‌های سازنده همراه باشد.

وی گفت: احتمال تغییر ۳۰ تا ۴۰ درصدی ترکیب تیم ملی و توجه بیشتر به بازیکنان جوان‌تر و شایسته‌تر، می‌تواند زمینه تازه‌ای برای رقابت درون تیمی فراهم کند. امیر قلعه‌نویی نیز به جوان‌گرایی اعتقاد دارد و این رویکرد، در صورت همراهی با فرصت واقعی برای اثبات توانایی‌ها، می‌تواند به نوسازی تدریجی تیم کمک کند؛ بدون آنکه تجربه بازیکنان مؤثر و باتجربه نادیده گرفته شود.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: در بخش فنی نیز قرار است پیش از جام ملت‌ها، با تصمیم و هماهنگی سرمربی و تسهیل فدراسیون فوتبال، یک مربی خارجی به کادر تیم ملی اضافه شود. تجربه حضور آنتونیو مانیکونه و آنتونیو گالیاردی در کنار قلعه‌نویی، اهمیت بهره‌گیری از دانش تخصصی و تقسیم مسئولیت در کادر فنی را برجسته کرده است. آنچه اهمیت دارد، نقشی است که عضو جدید در ارتقای کیفیت تمرینات، تحلیل رقبا و بهبود جزئیات فنی ایفا خواهد کرد.

تاج گفت: در کنار این تغییرات، فدراسیون فوتبال بر پشتیبانی و فراهم کردن امکانات و تدارکات موردنیاز تیم ملی تأکید دارد و برای حمایت از این مجموعه از همه ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.

اکنون انتظار می‌رود این پشتیبانی، با برنامه‌ای دقیق، انتخاب‌های شایسته و پیشرفت ملموس در زمین همراه شود. هدف، آماده‌سازی تیمی است که هم پاسخگوی انتظارات مردم باشد و هم در عربستان با آمادگی و اعتمادبه‌نفس بیشتری برای موفقیت بجنگد.