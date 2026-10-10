فرزانه انصاری در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: استاندارد‌های صنعت موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱ به‌روز‌رسانی شدند و قرار بود در یک برنامه زمانبندی شده، تا آخر سال ۱۴۰۵ عملیاتی شوند.

وی گفت: فرصتی به تولیدکنندگان موتورسیکلت داده شده بود تا بتوانند محصولات خود را متناسب با استانداردهای اجباری جدید تولید کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: این فرصت تا پایان امسال بود و استانداردهای اجباری جدید تا پایان سال اجرا می شوند.