به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول اجرایی نمایشگاه روز ملی روستا در فیروزه گفت: نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای مردم روستاهای مختلف این شهرستان به همت دهیاری ها و شورای های اسلامی روستاها و با ۲۴ غرفه در محل باغ نشاط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فیروزه بر پا شده است.

حسین بَشنیجی هدف از برپایی این نمایشگاه را ارج نهادن به توانایی های مردم در روستا، ارائه محصولات تولیدی روستائیان و معرفی روستا به عنوان نماد اقتصاد مقاومتی جامعه عنوان کرد.

او گفت: انواع محصولات و فرآورده های لبنی، انواع ترشیجات، کیک و شیرینی، خشکبار، میوه، لباس و صنایع دستی مختلف شامل: سبد ، کیف و غیره، عمده محصولات ارائه شده در این نمایشگاه است.