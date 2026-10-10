رئیس سازمان امور عشایر گفت: با هدف‌گذاری برای نفوذ حداکثریِ شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره تولید، به‌ویژه در بخش گیاهان دارویی و گوشت قرمز، مسیر تازه‌ای برای تحولِ اقتصادی و افزایش سهم عشایر در امنیت غذایی کشور گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان امور عشایر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست در تشریح برنامه‌های این سازمان برای دانش‌بنیان کردن تولیدات عشایری گفت: در دنیای امروز برای اقتصادی کردن تولیدات، راهی جز ارتقای بهره‌وری و افزایش ضریب نفوذ دانش در تولید نداریم. در همین راستا، برنامه‌های جامعی برای بهره‌ور‌سازی تولیدات عشایر در چهار حوزه «تولید گوشت قرمز»، «گیاهان دارویی»، «صنایع دستی» و «گردشگری» تدوین شده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور را تأمین می‌کنند، تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تبدیل دانش به فناوری و فناوری به ثروت، هدف‌گذاری شده است که این سهم به ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. در تمامی استان‌ها، نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان به جلسات شورای عشایری به ریاست استانداران دعوت می‌شوند تا این همکاری به صورت عملیاتی دنبال شود.

حفاظت از ذخایر ژنتیکی دام عشایر

رئیس سازمان امور عشایر، یکی از اقدامات اولویت‌دار را حفظ ذخایر ژنتیکی دام عشایر به عنوان یک سرمایه ملی دانست و افزود: برنامه تهیه «اطلس ژنتیک» و ثبت نژاد‌های دام عشایر آغاز شده است. این نژاد‌ها طی صد‌ها سال با اقلیم‌های خاص کشور سازگار شده‌اند و نمونه خارجی ندارند. به عنوان مثال، نژاد «تالشی» در ارتفاعات ماسال و گردنه حیران، مقاومت بسیار بالایی در برابر دمای منفی ۲۰ درجه دارد. هدف ما این است که با خالص‌سازی این نژاد‌ها از طریق دانش‌بنیان، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، آنها را به مناطق مشابه در جهان صادر کنیم که این خود نوعی قدرت نرم و دیپلماسی علمی است.

وضعیت جمعیت و آمار عشایر

وی با اشاره به جمعیت عشایری کشور گفت: بر اساس آمار موجود، ۱.۲ میلیون نفر در قالب ۲۵۰ هزار خانوار عشایری در ۳۱ استان کشور پراکنده‌اند. با برنامه‌ریزی صورت گرفته برای بازشماری و سرشماری دقیق عشایر، پیش‌بینی می‌شود جمعیت واقعی این قشر حدود ۱.۵ میلیون نفر باشد که با تکمیل سرشماری، آمار ثبتی دقیق‌تری برای برنامه‌ریزی‌ها ارائه خواهد شد.

تحول در گردشگری عشایری با اولویت فرزندان عشایر

رئیس سازمان امور عشایر در خصوص توسعه گردشگری عشایری بیان کرد: با تعامل انجام شده با وزارت میراث فرهنگی، این سازمان به عنوان کارگزار و دبیرخانه گردشگری عشایری انتخاب شده است. وی افزود: طبق بخشنامه ابلاغی به استان‌ها، اولویت ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در مناطق عشایری با فرزندان خود عشایر است تا ضمن تنوع‌بخشی به معیشت آنان و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، اصالت فرهنگی و شیوه زیست عشایری حفظ شود و از نگاه صرفاً انتفاعیِ غیربومیان به این حوزه جلوگیری به عمل آید.