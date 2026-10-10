مهلت انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو-معلم و همچنین پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی فردا پایان می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: متقاضیان این آزمون‌ها تا پایان فردا فرصت دارند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org انتخاب رشته کنند.

رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ نیز منتشر شده است.

سازمان سنجش آموزش کشور بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامه‌های ضبط شده تصویری توسط کارشناسان سازمان، در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته را طراحی و در اختیار متقاضیان قرار داده است.

به متقاضیان توصیه شده به منظور کسب اطلاعات دقیق، دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه‌های منتشر شده در مورد اصلاحات این دفترچه را به دقت مطالعه کنند.