به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، آیین تحویل ۱۶ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی به دهیاری‌های شهرستان شیروان با حضور علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در روستای اوغاز این شهرستان برگزار شد.

این ماشین‌آلات با هدف تقویت توان عملیاتی دهیاری‌ها و ارتقای ظرفیت خدمت‌رسانی در مناطق روستایی در اختیار دهیاری‌های شهرستان شیروان قرار گرفت.

واگذاری ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی به دهیاری‌ها از جمله اقدامات زیرساختی برای افزایش توان مدیریت روستایی به شمار می‌رود؛ تجهیزاتی که می‌تواند در اجرای طرح‌های عمرانی، بهبود خدمات عمومی و پاسخگویی به نیاز‌های روزمره ساکنان روستا‌ها نقش داشته باشد.

افزایش دسترسی دهیاری‌ها به ماشین‌آلات مورد نیاز به‌ویژه در روستا‌های دور از مراکز شهری، زمینه مدیریت بهتر امور عمرانی و خدماتی را فراهم می‌کند و می‌تواند وابستگی این واحد‌ها به امکانات و تجهیزات سایر بخش‌ها را کاهش دهد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده تاکنون ۵۷۳ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی به دهیاری‌های خراسان‌شمالی اختصاص یافته که تحویل ۱۶ دستگاه جدید به دهیاری‌های شیروان بخشی از روند تجهیز ناوگان روستایی استان محسوب می‌شود.