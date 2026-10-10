به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید قاسم گلشن گفت: گزارشی مبنی بر گیر افتادگی یک نفر در ارتفاعات کوه ارنان شهرستان مهریز از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان به دست پایگاه امداد و نجات کوهستان تفت رسید. وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان تفت با تجهیزات کامل فنی به سمت منطقه حادثه حرکت کرده و در محل حاضر شدند.

گلشن با تشریح روند این عملیات اظهار داشت: نجاتگران هلال‌احمر پس از پیمایش مسیر و ارزیابی شرایط منطقه، با استفاده از تجهیزات فنی و کارگاه طناب به فرد گرفتار دستیابی پیدا کردند. پس از ایجاد کارگاه‌های ایمن و حمایت با طناب، فرد حادثه‌دیده بدون هیچ‌گونه مصدومیتی به سلامت تا پای کوه همراهی و منتقل شد.

گلشن در پایان با هشدار به کوهنوردان و گردشگران در خصوص رعایت نکات ایمنی و پرهیز از صعود‌های انفرادی بدون تجهیزات لازم یادآور شد: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر با شماره تلفن ۱۱۲ (ندای امداد) به صورت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های حوادث و اعزام تیم‌های امدادی برای یاری‌رساندن به هموطنان است.