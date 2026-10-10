به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام میرمحمدیان، مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور، امروز با آیت‌الله عبادی، نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، پیرامون اهمیت و جایگاه مسجد در اسلام و جامعه گفت: مسجد یک ظرفیت ناشناخته و نامتناهی است که همین امر باعث شده در دوران گذشته، دشمنان اسلام به مساجد آسیب وارد کنند.

آیت‌الله عبادی افزود: سبک مساجد مطابق با تکوین و خلقت انسان‌هاست و با کمترین هزینه می‌توان بالاترین نتایج را از آن به دست آورد.

وی گفت: با این سبک می‌توان تمدن بزرگ را خلق کرد که راه انبیاست.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: مسجد فقط محل اقامه نماز نیست، بلکه نماد و سمبلی برای تبعیت از پیشوای حق است .

آیت‌الله عبادی با اشاره به وجود مساجد مختلف در استان، کمبود امام جماعت در مساجد را به‌ویژه در روستا‌های استان یادآور شد و با اشاره به استعداد مساجد گفت: اگر از مساجد درست استفاده شود، همه نیاز‌های جامعه برآورده می‌شود و نیاز است در این مورد اقدام جدی و لازم انجام شده و نقشه جامع تهیه شود.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور، نیز در این دیدار با اشاره به برنامه‌های جدید مساجد گفت: مساجد باید مرکز تولید دانش و توانمندسازی باشند و هر مسجد باید دارای الگویی باشد که به همین منظور کتابی چاپ شده که کارکرد‌های مسجد در آن نگاشته شده است.

حجت الاسلام میرمحمدیان افزود: در حال حاضر در حال توانمندسازی مساجد هستیم و در این حوزه تلاش می‌کنیم به شبکه امور مساجد کمک کنیم،

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان خراسان جنوبی گفت: این استان در زمینه‌های فرهنگی و مذهبی ویژه است و دارای ظرفیت‌های فرهنگی خوبی است.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت و رئیس‌جمهور، مدیریت محله محور با محوریت مساجد است که دنبال می‌شود و به همین منظور طرحی پیش‌بینی شده که امامان جماعت، پایگاه‌های مقاومت و کنشگران خواهر و برادر در برنامه‌های آموزشی شرکت کنند تا سطح اطلاعات آنان ارتقا یابد.