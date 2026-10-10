به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان آیین کلنگ‌زنی نخستین مرکز هوش مصنوعی دانش‌آموزی کشور با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، استاندار اصفهان و جمعی از خیران مدرسه‌ساز و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

این مرکز آموزشی در راستای تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پاسخ به نیاز‌های روزآمد دنیای فناوری احداث می‌شود.

هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت در تمامی حوزه‌های علمی، صنعتی و خدماتی تبدیل شده است. استان اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های مهم علمی و صنعتی کشور، با راه‌اندازی این مرکز، پیشگامی خود را در حوزه آموزش‌های آینده‌محور به نمایش گذاشته است.

این مرکز آموزشی که زیر نظر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان احداث می‌شود، قرار است با بهره‌گیری از فضای تخصصی و تجهیزات به‌روز، محیطی پویا برای شکوفایی خلاقیت‌های دانش‌آموزی فراهم کند.‌ای طرح با حمایت‌های استانی و ملی در اولویت اجرا قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود عملیات عمرانی و تجهیز آن تا سال آینده به اتمام برسد تا روند آموزش نوین در این مرکز به طور رسمی آغاز شود.