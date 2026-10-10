مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل گفت: مشکل ضعف پوشش شبکه در برخی نقاط اردبیل در جلسات ماهانه شورای راهبری مدیریت توسعه ارتباطات در حال پیگیری است و با واگذاری دکل‌ها و افزایش ارتفاع برخی از آن‌ها، این مشکل برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل قادر سیم‌زن، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل، اظهار کرد: در خصوص شهر اردبیل، زیرساخت‌های لازم سایر اپراتور‌های خصوصی در حالت مطلوب سرویس‌دهی قرار دارد، اما باتوجه‌به گسترش محدوده شهری و ایجاد ساختمان‌های بلندتر از دکل‌ها، برخی نقاط دچار ضعف پوشش شده‌اند.

وی با اشاره به راهکار‌های رفع این مشکل افزود: این موضوع در جلسات ماهانه شورای راهبری مدیریت توسعه ارتباطات در حال پیگیری است و با واگذاری دکل‌ها و افزایش ارتفاع برخی از آنها، این مشکل برطرف خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل ادامه داد: ۱۹ سایت توسط اپراتور‌های ایرانسل و همراه اول در نقاط مختلف شهر اردبیل در دست اقدام است که با اخذ مجوز از شهرداری و همکاری همشهریان، نسبت به احداث سریع این دکل‌ها اقدام خواهد شد.

سیم‌زن یادآور شد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و رفع ضعف پوشش در نقاط مختلف شهر، نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارتباطی و رضایت شهروندان دارد و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.