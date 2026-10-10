به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نوروزی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها درباره مطالبات سنواتی این سازمان از صنایع عمده و بزرگ کشور به‌ویژه در حوزه پالایش و پتروشیمی، تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده ۸۱ ضوابط اجرایی قانون مذکور، سازوکار‌هایی برای وصول بدهی‌های سنواتی صنایع عمده بابت گازب‌ها پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص راهکار‌های جدید وصول این مطالبات چند ساله ادامه داد: استفاده از ابزار‌های برات الکترونیک و همین طور ظرفیت‌های قانونی مرتبط با خرید محصولات این واحد‌های تولیدی بدهکار از جمله سازوکار‌هایی است که برای وصول این مطالبات در نظر گرفته شده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها حداکثر استفاده را از این ظرفیت‌ها در دستور کار قرار داده است. در این زمینه نیز توفیقات خوبی حاصل شده است.

چرا رقم دقیق مطالبات سازمان هدفمندی از پتروشیمی‌ها مشخص نیست؟

نوروزی با اشاره به لزوم توجه به مطالبات متقابل دولت و صنایع خاطرنشان کرد: در کنار مطالبات دولت بابت گاز بها از صنایع، برخی واحد‌های تولیدی نیز مدعی هستند که از دولت مطالباتی دارند. از این رو، تلاش می‌کنیم ضمن رعایت منافع هر دو طرف، شرایط واحد‌های تولیدی را نیز در نظر بگیریم؛ به‌ویژه صنایعی که به دلیل شرایط جنگی آسیب دیده‌اند.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد: هدف این است که ضمن لحاظ‌کردن ملاحظات مربوط به وضعیت واحد‌های تولیدی، امکان وصول مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز فراهم شود.