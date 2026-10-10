نوجوان ۱۵ ساله هرمزگانی با اهدا عضو، به سه بیمار جان دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: عرفان امیری رائیز نوجوان ۱۵ ساله اهل سیرمند از توابع شهرستان حاجی‌آباد ۱۸ شهریور ماه، براثر حادثه رانندگی و وارد شدن ضربه به سر، به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل و ۱۰ مهر ماه مرگ مغزی وی توسط تیم پزشکی تأیید شد.

آرش رحیمی افزود: با رضایت خانواده کبد و دو کلیه جان آفرین برای نجات و ادامه زندگی بیماران نیازمند پیوند، به بیمارستان بوعلی شیراز منتقل شد.

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رئیس واحد اهدای عضو هرمزگان هم گفت: از ابتدای سال تاکنون این یازدهیمن اهدا عضو در هرمزگان است.

محمود حسین‌پور افزود: فرآیند اهدای عضو، یکی از والاترین جلوه‌های ایثار و نوع دوستی است که خانواده اهدا کننده در دشوارترین لحظات زندگی، با تصمیمی بزرگ و خداپسندانه به آن معنا می‌بخشند.