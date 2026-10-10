رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از برنامه‌ریزی برای برگزاری مناقصه و آغاز مراحل اجرایی احداث زیرگذر سه‌راه تعاون پس از جابه‌جایی تأسیسات برق و فاضلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدعلی اعتباری، با اشاره به اهمیت سه‌راه تعاون در رینگ (حلقه) شهری یزد اظهار کرد: سه‌راه تعاون یکی از نقاط حساس در رینگ (حلقه) شهری است؛ به‌گونه‌ای که پیش از این محدوده، میدان امام حسین(ع) قرار دارد که زیرگذر آن احداث شده و پس از سه‌راه تعاون نیز در سه‌راهی نعیم‌آباد زیرگذر احداث شده است.

وی افزود: سه‌راه تعاون از یک سو ورودی قاسم‌آباد محسوب می‌شود و از سوی دیگر در ابتدای طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) قرار دارد؛ بنابراین با توجه به مطالعات انجام‌شده توسط مشاور و نظر شورای ترافیک استان یزد، احداث زیرگذر در این محدوده پیش‌بینی شده و قرار است در قسمت فوقانی آن نیز میدان احداث شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به وجود تأسیسات شهری در مسیر اجرای طرح تصریح کرد: در محدوده اجرای این طرح، مسیر عبور تأسیسات برق و شبکه فاضلاب وجود دارد و به دلیل ضرورت جابه‌جایی این تأسیسات، تاکنون امکان آغاز عملیات اجرایی طرح فراهم نشده است.

اعتباری ادامه داد: بیش از یک سال است که شورای اسلامی شهر یزد پیگیر اجرای این طرح است و اعتبار مورد نیاز نیز پیش‌بینی شده، اما به دلیل جابه‌جا نشدن تأسیسات، عملیات اجرایی طرح آغاز نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شده است شهرداری تأمین اعتبار لازم برای جابه‌جایی تأسیسات را انجام دهد و هزینه‌های مربوط به جابه‌جایی تأسیسات آب و فاضلاب و برق در حساب دستگاه‌ها و پیمانکاران مربوط لحاظ شود تا این مانع برطرف شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به پیگیری این موضوع در کمیسیون عمران گفت: این موضوع در کمیسیون عمران مطرح شده و طی دو هفته اخیر به‌صورت مستمر در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم روند جابه‌جایی تأسیسات و اجرای طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.

اعتباری افزود: پیش‌بینی می‌شود مناقصه طرح در مهرماه برگزار و پیمانکار در آبان‌ماه مشخص شود و در صورت انجام اقدامات لازم، مراحل اجرایی طرح از اواخر آبان‌ماه آغاز شود.

وی تأکید کرد: در مرحله نخست، جابه‌جایی تأسیسات صورت می گیرد و پس از رفع این موانع، عملیات احداث زیرگذر سه‌راه تعاون آغاز می‌شود.