مدیرعامل پالایشگاه بیدبلند، از بازطراحی تجهیزات کلیدی با تکیه بر توان داخلی خبر داد و گفت: بهینه‌سازی پمپ‌های کولینگ علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، معادل برق مصرفی ۵۰۰ خانوار در سال را به شبکه سراسری بازمی‌گرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی‌محمد پوررضا، مدیرعامل پالایشگاه بیدبلند با تأکید بر اتکا به توانمندی‌های بومی تصریح کرد: از افتخارات بزرگ بیدبلند، اتکای قاطع به دانش، تخصص و تعهد مهندسان و صنعتگران داخلی است. بهره‌گیری از توان متخصص‌های توانمند داخلی سبب شد تا برنامه‌های تعمیراتی با بالاترین استاندارد مهندسی، کیفیتی کم‌نظیر و سرعتی فراتر از برنامه‌های زمان‌بندی‌شده به سرانجام برسد و این موضوع بار دیگر اثبات کرد که جوانان این مرزوبوم قادرند پیچیده‌ترین فناوری‌های صنعت گاز را به تسخیر خود درآورند.

وی با تأکید بر اینکه پالایشگاه بیدبلند حامی بی‌قیدوشرط شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان ایرانی است، تصریح کرد: در این پالایشگاه، همه مراحل از طراحی و مهندسی تا انتخاب تجهیزات و اجرا، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی انجام شده است. این موفقیت نشان‌دهنده آن است که اگر به سرمایه‌های انسانی اعتماد کنیم، هیچ مانعی برای بهینه‌سازی فرایند‌های پیچیده صنعتی وجود ندارد. امروز با اتکا به دانش بومی، توانستیم یکی از تجهیزات کلیدی پالایشگاه را با بازدهی بالا بازطراحی کنیم که الگویی ارزشمند برای کل صنعت نفت کشور است.

صرفه‌جویی ۱۸۰۰ مگاوات‌ساعت برق در پالایشگاه بیدبلند با دانش بومی

مدیرعامل پالایشگاه بیدبلند با اشاره به اقدام‌های دانش‌بنیان این شرکت در حوزه ساخت داخل یادآور شد: پالایشگاه گاز بیدبلند با اجرای پروژه‌های کلیدی ساخت «بار اول» و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان داخلی و مراکز پژوهشی، گام‌های بلندی در مسیر بومی‌سازی تجهیزات گلوگاهی، قطعه‌های پیچیده و مواد شیمیایی برداشته است که نتیجه آن، افزایش ضریب پایداری تولید، قطع وابستگی به تجهیزات خارجی و خروج ارز از کشور بوده است.

پوررضا با اشاره به اینکه در پالایشگاه بیدبلند، مدیریت انرژی فقط یک وظیفه فنی نیست، بیان کرد: مدیریت انرژی یک باور راهبردی است. معتقدیم با شناسایی دقیق گلوگاه‌های اتلاف انرژی و بهره‌گیری از خلاقیت نخبگان داخلی، می‌توان افزون‌بر کاهش هزینه‌های جاری، بهره‌وری عملیاتی را به‌شکل چشمگیری ارتقا داد. پروژه بهینه‌سازی پمپ‌های کولینگ (خنک‌کننده)، تجلی اراده مهندس‌های بیدبلند برای تبدیل تهدید مصرف زیاد انرژی به فرصتی برای تعالی و خودباوری است.

وی با تشریح دستاورد‌های این پروژه گفت: خروجی عملیاتی این پروژه، صرفه‌جویی سالانه ۱۸۰۰ مگاوات‌ساعت برق است که افزون‌بر بازگرداندن سرمایه و خلق ارزش ۶۵ میلیارد ریالی، گام بزرگی برای شبکه برق کشور در ماه‌های اوج مصرف به شمار می‌آید. این حجم صرفه‌جویی، معادل برق مصرفی ۵۰۰ خانوار در یک سال است که نشان می‌دهد هر اقدام کوچک بهینه‌سازی در صنعت، تا چه مقدار می‌تواند بر رفاه جامعه و پایداری شبکه ملی اثرگذار باشد.