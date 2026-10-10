تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطقی از جنوب لبنان و غزه

تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطقی از جنوب لبنان و غزه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارتش رژیم صهیونیستی شهرک المنصوری، اطراف شهرک زوطر شرقی و وادی زبقین را با توپخانه سنگین هدف قرار داده است.

همچنین تانک‌های این رژیم نیز اقدام به تحرکاتی در اطراف شهرک کفرتبنیت کرده‌اند.

در شهرک حداثا نیز تانک‌ها و نفربر‌های رژیم صهیونیستی همزمان با آتش سنگین تیربار، اقدام به گشت زنی کرده‌اند.

حملات گسترده رژیم صهیونیستی به جنوب نوار غزه

منابع خبری از تشدید تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف جنوب نوار غزه خبر دادند.

خودرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی به طور گسترده مناطق شمالی خان‌یونس را هدف تیراندازی قرار داده و قایق‌های جنگی این رژیم نیز به سمت ساحل خان‌یونس آتش گشوده‌اند.

همزمان، هواپیما‌های رژیم صهیونیستی نیز به طور گسترده مناطق شرقی خان‌یونس را هدف تیراندازی قرار داده‌اند.

در مواصی رفح در جنوب نوار غزه نیز یک فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی مجروح شده است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین هم اعلام کرد که «شادی احمد ابراهیم عجارمه» ۳۲ ساله و اهل شهرک بیت اولا، بر اثر جراحات ناشی از تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

وی روز گذشته (جمعه) در نزدیکی تقاطع نبی یونس در شمال الخلیل هدف گلوله قرار گرفته بود.

پیکر این شهید نیز همچنان در اختیار رژیم صهیونیستی است.