مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم از صدور ۳۳۱ مجوز فعالیت صنعتی در استان از ابتدای امسال تا پایان شهریور خبر داد و گفت: این مجوز‌ها در مجموع ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۹ هزار و ۱۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: در نیمه نخست امسال ۷۹ پروانه بهره‌برداری برای آغاز فعالیت واحد‌های صنعتی جدید و توسعه واحد‌های موجود در قم صادر شد که حجم سرمایه‌گذاری این واحد‌ها بیش از ۸۸ هزار میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال‌زایی آنها ۲ هزار و ۶۰۰ نفر است.

وی افزود: در همین مدت، ۲۵۲ جواز تأسیس برای طرح‌های صنعتی ایجادی و توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری ۴۹۲ هزار میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۶ هزار و ۵۰۰ نفر صادر شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان گفت: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت مناسب قم برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی است.

قم دارای هفت شهرک صنعتی، یک شهرک فناوری صنایع شیمیایی، پنج ناحیه صنعتی و یک شهرک صنعتی غیردولتی است. در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بیش از ۲ هزار واحد صنعتی فعالیت دارند که ظرفیت اشتغال‌زایی آنها بیش از ۵۰ هزار نفر است.

زیرساخت‌های صنعتی، قرار گرفتن قم در شاهراه مواصلاتی کشور، نزدیکی به پایتخت و دسترسی به بازار‌های اصلی مصرف از جمله عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی در این استان به شمار می‌رود.

بر اساس سیاست‌های استان، طرح‌های صنعتی فناور، دانش‌بنیان، پاک، اشتغال‌زا و صادرات‌محور در اولویت صدور مجوز و حمایت قرار دارند. قم همچنین از نظر اشتغال صنعتی در رتبه ششم کشور قرار دارد.