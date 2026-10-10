به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سید محمود طباطبایی در ۱۵ تیر ۱۳۲۱ در شهرستان گرمسار چشم به جهان هستی گشود و تحصیلات پزشکی عمومی را در دانشگاه تبریز گذراند.

طباطبایی دوره تخصصی جراحی مغز و اعصاب را در بیمارستان شهدای تجریش پشت سر گذاشت و برای دوره تکمیلی جراحی میکروسکوپی به دانشکده جان‌هاپکینز رفت و در سال ۱۳۵۷ رتبه نخست آزمون بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب را کسب کرد.

طباطبایی از ۲۱ شهریور ۱۳۷۰ تا ۲۶ شهریور ۱۳۷۶ ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را برعهده داشت، مدیریت گروه جراحی اعصاب، معاونت آموزشی بیمارستان شهدای تجریش، عضویت در شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت و دبیری هیات ممتحنه بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب از مسئولیت‌های او در حوزه آموزش پزشکی است.

طباطبایی از چهره‌های علمی برخاسته از گرمسار است؛ منطقه‌ای که نام‌های برجسته‌ای را در حوزه‌های علمی به کشور معرفی کرده است. روستای قاطول، از روستا‌های قدیمی بخش مرکزی گرمسار، بخشی از پیشینه خانوادگی او و برخی شخصیت‌های این شهرستان را در خود دارد.

مراسم تجلیل از این چهره پزشکی کشور و رونمایی از کتاب آنچه از زندگی آموختم در کاروانسرای تاریخی شاه‌عباسی ایوانکی برگزار شد.

«آنچه از زندگی آموختم» بود؛ تنها روایتگر خاطرات یک عمر زندگی نیست، بلکه بازتاب تجربه‌های مردی است که آموختن را با آموزش، دانش را با تعهد و تخصص را با انسان‌دوستی پیوند زده است.