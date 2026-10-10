مدیرکل هواشناسی فارس گفت: تا صبح فردا ، یکشنبه ۱۹ مهر، دمای شبانه در برخی شهر‌های شمالی فارس بین یک تا سه درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس گفت: تا صبح فردا یکشنبه ۱۹ مهر، دمای شبانه در برخی شهر‌های شمالی فارس بین یک تا سه درجه کاهش می‌یابد.

قاسم حسینی گفت: سامانه هوای سرد و خشک از اواخر وقت دیروز جمعه، ۱۷ مهر فعال شده است و تا صبح فردا یکشنبه، ۱۹ مهر، دمای شبانه در شهر‌های آباده، اقلید، خرم‌بید، صفاشهر و پاسارگاد بین یک تا سه درجه کاهش می‌یابد.

حسینی با توصیه به تسریع در برداشت محصولاتی که زمان برداشت آنها فرا رسیده است، افزود: پوشاندن نهال‌های جوان، خودداری از هرس درختان در دوره کاهش دما و پرهیز از مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر می‌رسد، از اقدامات ضروری برای کاهش خسارت احتمالی سرمازدگی است.

مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به ضرورت رعایت تمهیدات حفاظتی در مناطق سردسیر، گفت: استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات کشاورزی، تخلیه آب و جمع‌آوری سامانه‌های آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر و عایق‌بندی و محافظت از کندو‌های زنبورعسل در برابر سرما و استفاده از تغذیه مصنوعی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم خودداری دامداران و عشایر از انتقال دام‌ها به مناطق مرتفع در ساعات ابتدایی صبح به دلیل افت دما تأکید کرد.