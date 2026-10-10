براساس آمار گمرک ایران؛ طی نیمه نخست سال جاری، بیش از ۶ میلیون و ۴۶۵ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار از طریق گمرکات استان بوشهر به بازار‌های جهانی صادر شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ سبد صادراتی گمرکات استان بوشهر شامل سه گروه اصلی «محصولات پتروشیمی»، «میعانات گازی» و «سایر کالاها» است که در این میان، بخش عمده صادرات با وزنی حدود ۶ میلیون تن به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد.

در این مدت، در مجموع ۱۲۹ قلم کالای مختلف شامل انواع محصولات پتروشیمی، گازهای مایع، سیمان و کلینکر، انواع آبزیان (ماهی و میگو) و انواع سنگ، به مقصد ۳۳ کشور جهان صادر شده که چین، پاکستان، ترکیه، هند، عمان، روسیه، سریلانکا، سنگاپور و مالزی مهم‌ترین خریداران این کالاها بوده‌اند.

همچنین در بخش واردات، طی ۶ ماهه نخست امسال ۱۳۹ هزار تن کالا به ارزش ۵۵۷ میلیون و ۶۷۵ هزار دلار از گمرکات استان بوشهر وارد کشور شده است. عمده این واردات از مبدأ کشورهایی چون چین، روسیه، ترکیه، پاکستان، هند، عمان، تایلند، مالزی و دانمارک انجام گرفته و اقلامی نظیر قطعات نیروگاه اتمی، خودروی سواری، ماژول نمایشگر، قطعات منفصله موتورسیکلت و دوچرخه، دیزل ژنراتور، برنج و پمپ‌های خودرو را شامل می‌شود.