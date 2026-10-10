سی امین یادواره ۵۸ شهید والا مقام و ۲ شهید گمنام گرمه و یادواره سرداران شهید کشور با حضور حداکثری مردم برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سی امین یادواره ۵۸ شهید والا مقام و ۲ شهید گمنام گرمه و یادواره سرداران شهید کشور در محل مسجد جامع و نظرگاه گرمه با حضور حداکثری مردم برگزار شد

در این مراسم مردم از شهدا بیشتر شنیدند، نوجوانان شناخت پیدا کردند، اشک با افتخار درآمیخت تا این مراسم که مزین به نام شهداست اقتدار ایران عزیز را بیش از پیش و عزم‌ها را برای دفاع از میهن بیشتر جزم کند.