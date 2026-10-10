مدیرکل گمرکات استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: از ابتدای امسال ارزش اظهارنامه‌های صادراتی ۲۳۹ میلیون و ۸۹ هزار و ۱۲۷ دلار به وزن یک میلیون و ۵۳۲ هزار و ۳۵۶ تُن بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن ۴۷ درصد افزایش داشته است.

کوهگرد عمده اقلام صادرات قطعی گمرک استان در این مدت را انواع شمش آهن، سیمان، هیدروکربن و انواع حلال، انواع ورق، صیفی جات و قیر اعلام کرد.

وی گفت: عمده این اقلام به کشور‌های عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان گفت: همچنین در نیمه نخست امسال ۱۴ هزار و ۳۰۳ تُن اظهارنامه وارداتی کالا به ارزش ۲۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۱۰۱ دلار به استان وارد شده که واردات کالا به استان از نظر ارزش ۳۴۷ درصد و از نظر وزن ۲۸۱ درصد افزایش داشته است.

کوهگرد عمده‌ی اقلام وارداتی به استان را برنج، کنجد، بادام و گرد عنوان کرد و افزود: این اقلام از کشور‌های پاکستان، افغانستان، چین، عمان و امارات متحده عربی وارد شده است.