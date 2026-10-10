

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،بهرام درویشی در گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای مدیریت و کنترل سیلاب در استان کرمانشاه، اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات و تأکیدات انجام‌شده در ستاد مدیریت بحران استان، کارگروه مدیریت و کنترل سیلاب با محوریت شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه و با حضور دستگاه‌های ذی‌مدخل تشکیل شد و تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه افزود: در این چارچوب، دستگاه‌هایی از جمله شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آب و فاضلاب، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها، متناسب با حوزه مسئولیت خود وارد فرآیند اجرایی شدند و اقدامات لازم برای کاهش خطرپذیری نقاط شناسایی‌شده آغاز شد. وی با اشاره به شناسایی بیش از ۵۲ کیلومتر از نقاط حادثه‌خیز و حساس استان، گفت: تاکنون بیش از ۴۵ کیلومتر از این نقاط تعیین تکلیف شده و بخش قابل توجهی از نقاط دارای اولویت و حساسیت بالا مورد اقدام قرار گرفته است.

درویشی ادامه داد: در اجرای این عملیات، از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و ماشین‌آلات موجود و همچنین تجهیزات استیجاری استفاده شده و حدود ۲۳ دستگاه بیل مکانیکی از ظرفیت شرکت آب منطقه‌ای، بنیاد مسکن، شرکت آب و فاضلاب، شهرداری‌ها و اداره‌کل راهداری در بخش‌های مختلف استان به کار گرفته شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با بیان اینکه عملیات اجرایی در بسیاری از نقاط به‌صورت مستمر دنبال شده است، تصریح کرد: مجموعاً بیش از ۴۵ کیلومتر لایروبی در نقاط مختلف استان انجام شده و این عملیات طی حدود ۱۱۲ روز کاری با به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین و پشتیبانی ناوگان حمل‌ونقل انجام گرفته است.

وی یکی از محورهای مهم اقدامات انجام‌شده را لایروبی و ساماندهی مقاطع پرخطر رودخانه‌ها عنوان کرد و افزود: در برخی نقاط شهری و روستایی که احتمال افزایش تراز آب و ایجاد خسارت وجود داشت، عملیات لایروبی، بازگشایی مسیر و خروج مصالح از بستر رودخانه انجام شد تا ظرفیت عبور جریان آب افزایش یابد.

درویشی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محدوده رودخانه و مقطع حدفاصل رودخانه قره‌سو و کرناچی اظهار کرد: با توجه به قرارگیری برخی واحدهای مسکونی در محدوده حریم رودخانه و حساسیت این بخش، عملیات افزایش ارتفاع و تقویت سازه حفاظتی در یک مقطع حدود ۷۰۰ متری انجام شده است تا احتمال ورود آب به مناطق مسکونی تا حد امکان کاهش یابد.

وی همچنین به یکی از نقاط آسیب‌پذیر در محدوده باغ‌آباد شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این محدوده در گذشته در قالب پروژه‌های قراردادی شرکت قرار نداشت، اما با توجه به شرایط موجود و ضرورت پیشگیری از بروز خسارت احتمالی به واحدهای مسکونی، موضوع در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه افزود: در این محدوده، یک مقطع حدود ۸۰ تا ۹۰ متری که از نقاط حساس محسوب می‌شد، در حال ساماندهی و تثبیت است و بخش عمده خطر موجود در این نقطه با اجرای اقدامات فنی کاهش یافته است.

درویشی در ادامه با اشاره به آغاز اقدامات پیشگیرانه از ماه‌های ابتدایی سال جاری، گفت: از زمان صدور هشدارهای مرتبط با شرایط بارندگی و احتمال وقوع سیلاب، شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه موضوع پایش، شناسایی نقاط پرخطر و آمادگی برای مواجهه با سیلاب را به‌صورت مستمر دنبال کرده و بیش از ۴۰ مورد مکاتبه و هشدار نیز برای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ارسال شده است. وی خاطرنشان کرد: در این فرآیند، نقاط مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب در سطح استان احصا و بر اساس میزان حساسیت و ضرورت، اولویت‌بندی شد تا اقدامات پیشگیرانه با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه همچنین از اجرای عملیات لایروبی و بازگشایی در نقاط مختلف استان از جمله شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام‌آبادغرب، سنقر، روانسر و سایر مناطق خبر داد و گفت: در برخی نقاط، عملیات لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها موجب افزایش ظرفیت عبور آب و کاهش خطر آب‌گرفتگی شده است.

درویشی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در برخی روستاها و نقاط روستایی استان، بیان کرد: در مواردی که مسیر آب با رسوب، مصالح و پوشش‌های اضافی مواجه بود، عملیات پاکسازی و بازگشایی انجام شد و در نقاطی که نیاز به تقویت دیواره‌های حفاظتی وجود داشت نیز اقدامات فنی در دستور کار قرار گرفت.