\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u060c \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0641\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0633\u0633\u0647 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d \u0648 \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u0646\u0647\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u0630\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0633\u062a\u0642\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0631\u062c\u060c \u062f\u0631 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u0632\u0631\u0627\u0639\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06cc\u0627\u0641\u062a.