پزشکیان برای حضور درگردهمایی آیین سال زراعی، وارد کرج شد
رئیسجمهوری صبح شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ برای حضور در گردهمایی آیین سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ وارد استان البرز شد. این برنامه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در موسسه تحقیقات تولید و اصلاح نهال و بذر برگزار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان صبح شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ برای حضور در گردهمایی آیین سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ وارد استان البرز شد. مسعود پزشکیان در این سفر با حضور در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور مستقر در کرج، در همایش آغاز سال زراعی کشور حضور خواهد یافت.
آغاز سال زراعی جدید فرصتی برای بررسی وضعیت تولید محصولات کشاورزی، برنامهریزی برای کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی و تعیین اولویتهای بخش کشاورزی در سال پیشرو است. در این چارچوب، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی برای ارتقای بهرهوری و پایداری تولید محصولات کشاورزی اهمیت دارد.
این برنامه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در موسسه تحقیقات تولید و اصلاح نهال و بذر برگزار شده است.