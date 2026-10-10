آغاز سال زراعی جدید فرصتی برای بررسی وضعیت تولید محصولات کشاورزی، برنامه‌ریزی برای کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی و تعیین اولویت‌های بخش کشاورزی در سال پیش‌رو است. در این چارچوب، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی برای ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید محصولات کشاورزی اهمیت دارد.

این برنامه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در موسسه تحقیقات تولید و اصلاح نهال و بذر برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان صبح شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ برای حضور در گردهمایی آیین سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ وارد استان البرز شد. مسعود پزشکیان در این سفر با حضور در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور مستقر در کرج، در همایش آغاز سال زراعی کشور حضور خواهد یافت.