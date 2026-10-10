نمایندگان کشورمان در روز نخست مسابقات کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان - اردن، دو نشان نقره و سه برنز کسب کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان از روز گذشته در کشور اردن آغاز شد و ملی‌پوشان کشورمان در گروه‌های سنی مختلف به مصاف حریفان خود رفتند. در پایان مسابقات روز اول، آزادکاران پیشکسوت ایران به ۲ نشان نقره و ۳ برنز دست یافتند.

نتایج نمایندگان کشورمان در روز نخست به شرح زیر است:

گروه B:

۱۳۰ کیلوگرم: روح‌الله حق‌شناس (مقام دوم – مدال نقره)

۷۸ کیلوگرم: اسلام شکوهی‌راد (مقام سوم – مدال برنز)

گروه E:

۸۸ کیلوگرم: حسین یزدانی (مقام دوم – مدال نقره)

۱۰۰ کیلوگرم: فرزاد هلالی (مقام سوم – مدال برنز)

۱۳۰ کیلوگرم: بهزاد عسگری‌فرد (مقام سوم – مدال برنز)

همچنین در حاشیه این مسابقات، کمیته پیشکسوتان به نمایندگی از فدراسیون کشتی، یادبودی به «محمد عالم» رئیس فدراسیون کشتی اردن اهدا کرد.