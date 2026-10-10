به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش آقاسی با اشاره به اینکه برنامه‌های هفته ملی کودک در خوزستان با محوریت تجربه، مشارکت و توجه به دنیای کودکان در تمامی مناطق شهری، روستایی استان در حال برگزاری است، ادامه داد: امسال تلاش شده برنامه‌ها از شکل معمول جشن و مراسم فاصله بگیرد و کودکان در آنها نقش داشته باشند؛ از بازی و کارگاه‌های خلاقیت گرفته تا قصه، کتاب، نمایش و برنامه‌هایی که خانواده‌ها نیز در آنها همراه می‌شوند.

وی شعار امسال هفته ملی کودک را «لبخند کودکان، الفبای وطن» بیان کرد و افزود: نگاه ما این است که هر کودک خوزستانی، چه در شهر و چه در روستا و مناطق کم‌برخوردار، فرصت حضور، یادگیری و تجربه کردن داشته باشد. سومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی «بال‌های کودکی» با دریافت آثار اعضای کانون در موضوع‌هایی مانند وطن، خانواده، کتاب، بازی، محیط‌زیست و انرژی، برگزاری جشن «نوخوان‌ها» برای دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی و اختصاص تخفیف برای عضویت و تمدید عضویت این دانش‌آموزان در مراکز کانون از جمله برنامه‌های هفته ملی کودک در استان است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان بیان کرد: برگزاری شادواره «کاروان تماشای نمایش‌های عروسکی» در مراکز کانون، مدارس و پارک‌ها برگزار، اجرای قصه گویی در محل تجمع کودکان در نقاط مختلف استان، دیدار با خانواده شهدای کودک و پاسداشت یاد و خاطره شهدای کودک جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه، اجرای برنامه برای کودکان با نیاز‌های ویژه در مراکز و مدارس استثنایی و حضور کتابخانه‌های سیار در قالب «پیک امید» در روستا‌ها و مناطق عشایری از دیگر بخش‌های برنامه‌های هفته ملی کودک است.

آقاسی همچنین از اجرای برنامه «آسمان کودکی» هم‌زمان با هفته ملی کودک و با توجه به تقارن این برنامه‌ها با هفته جهانی فضا خبر داد و گفت: مجموعه این فعالیت‌ها تا بیست و یکم مهرماه ۱۴۰۵ در مراکز کانون در سراسر استان اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: قرار نیست کودک در این برنامه‌ها فقط مخاطب باشد؛ هدف این است که کودکان در کنار مربیان و خانواده‌ها، بخشی از برنامه را تجربه کنند، حرف بزنند، چیزی بسازند و با خاطره‌ای خوب از این هفته به خانه برگردند.