\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0633\u0647 \u06a9\u0644\u0627\u0633\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0647 \u0644\u06cc\u0631 \u0633\u0631\u0641\u0627\u0631\u06cc\u0627\u0628 \u0628\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0631\u0641\u0627\u0647 \u0648 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u0646\u0648\u0633\u0627\u0632\u06cc\u060c \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632 \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n \n