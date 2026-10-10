به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهادکشاورزی آران و بیدگل گفت: این شهرستان قطب تولید پسته در استان اصفهان و میانگین عملکردپسته‌تر در این شهرستان شهرستان ۲ تُن درهر هکتار است.

مجیدعلینقی پور افزود: شهرستان آران و بیدگل دارای چهار هزار و ۵۰۰ هکتار باغ پسته در مناطق مختلف بخش مرکزی و کویرات است که از این میزان ۴ هزارهکتار آن باغ‌های بارده هستند.

وی با اشاره به اینکه پسته شهرستان آران و بیدگل بیشتر از ارقام بومی شامل کله قوچی، احمدآقایی و اکبری است، گفت: این شهرستان دارای یازده ترمینال فرآوری پسته است و سالانه بیش از ۹۰ درصد محصولات را فرآوری و آماده عرضه به بازار می‌کنند.