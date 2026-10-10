روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد: افت فشار و قطعی آب در آزادشهر، میدان مدرسی و خیابان هجرت در پی عملیات اتصال خط انتقال آب‌رسان به مخزن باغ خان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد ضمن عذرخواهی از شهروندان ساکن مناطق آزادشهر، میدان مدرسی و خیابان هجرت بابت افت فشار و قطعی ناخواسته آب، به اطلاع می‌رساند این اختلال در پی عملیات اتصال خط انتقال آب‌رسان به مخزن باغ خان ایجاد شده است.

این خط انتقال که از زیرگذر در حال احداث موحدین عبور می‌کند، بخشی از طرح تکمیل رینگ بزرگ آب شهر یزد است و با هدف تقویت شبکه و بهبود پایداری آبرسانی به مناطق تحت پوشش اجرا شده است. با تکمیل عملیات اجرایی خط، اتصال آن به شبکه در بازه زمانی ساعت ۲۱ تا ۳ بامداد در دستور کار قرار گرفت.

با وجود تلاش مستمر نیرو‌های عملیاتی شرکت برای به حداقل رساندن اختلال در آبرسانی، قطر ۸۰۰ میلی‌متری این خط و زمان‌بر بودن فرآیند آبگیری پس از اتصال، موجب تداوم افت فشار و قطعی آب در برخی مناطق تا ساعات صبح شده است.

بر اساس اعلام گروه‌های عملیاتی، پیش‌بینی می‌شود اختلال ایجادشده حداکثر در یک ساعت آینده برطرف شود و وضعیت آبرسانی به شرایط عادی بازگردد.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان، بار دیگر بابت مشکلات پیش‌آمده عذرخواهی می‌کند و تأکید دارد اجرای این طرح در راستای ارتقای پایداری شبکه و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان صورت گرفته است.