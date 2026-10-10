همایش دوچرخه سواری ویژه نونهالان و نوجوانان به همت راهنمایی و رانندگی استان، آموزش پرورش و هییت دوچرخه سواری استان در کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ به مناسبت هفته نیروی انتظامی و با هدف آشنایی کودکان با قوانین دوچرخه سواری، همایش دوچرخه سواری ویژه نونهالان و نوجوانان به همت راهنمایی و رانندگی استان، آموزش پرورش و هییت دوچرخه سواری استان در کرمان برگزار شد.



سرهنگ بهرامی جانشین راهنمایی و رانندگی استان گفت: هدف از این همایش تبلیغ رانندگی پاک و آموزش دوچرخه سواری ایمن به مردم به ویژه نوجوانان و جوانان است.