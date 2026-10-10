مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان، با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث و شرایط اضطراری، از کاهش ۹۰ درصدی آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های دارای پوشش گیاهی استان نسبت به سال گذشته خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ایوب بیگدلی با اشاره به ضرورت آمادگی برای مقابله با حوادث طبیعی و شرایط اضطراری، گفت: مدیریت بحران بر پایه پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استوار است و همه دستگاه‌ها باید برای خدمت‌رسانی به مردم در شرایط بحرانی آمادگی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی استان در برابر حوادث احتمالی، افزود: آموزش‌های عمومی، برگزاری دوره‌های آموزشی و تعامل با کشاورزان، دهیاران، شهرداران و سایر دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از حوادث نقش مهمی دارد.

بیگدلی گفت: با وجود افزایش پوشش گیاهی و احتمال وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی، آتش‌سوزی‌ها در مقایسه با سال گذشته درصد کاهش یافته است که این موضوع حاصل اقدامات پیشگیرانه، آموزش مردم و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های گروهی است.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بارندگی‌های غیرمتعارف و سایر مخاطرات طبیعی، ادامه داد: شناسایی مسیر‌های پرخطر و نقاط حادثه‌خیز، برنامه‌ریزی برای مقابله با حوادث احتمالی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های امدادرسان و خدمات‌رسان از جمله اقدامات مورد توجه مدیریت بحران استان است.

بیگدلی با اشاره به نقش استانداری و دستگاه‌های مسئول در نظارت بر عملکرد مجموعه‌های اجرایی گفت: عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان در شهرستان‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا در صورت بروز حادثه، خدمات‌رسانی به مردم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت آموزش‌های تخصصی، افزایش آمادگی نیرو‌های امدادی و شناسایی مکان‌های مورد نیاز برای اسکان اضطراری تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، جمعیت هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های مرتبط برای مدیریت شرایط اضطراری ضروری است.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان به موضوع بازسازی مناطق آسیب‌دیده و جبران خسارت‌ها اشاره کرد و گفت: تشکیل پرونده برای خسارت‌دیدگان، ارزیابی میزان خسارت و تأمین اعتبار برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده باید با سرعت انجام شود تا مشکلات مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

بیگدلی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول، از جمله بنیاد مسکن، در روند ارزیابی خسارت و بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده، بر لزوم تسریع در رسیدگی به وضعیت خسارت‌دیدگان تأکید کرد.

وی با تأکید بر آمادگی مدیریت بحران استان برای مواجهه با حوادث احتمالی، افزود: تقویت اقدامات پیشگیرانه، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان و ارتقای آگاهی عمومی از اولویت‌های مدیریت بحران استان زنجان است.