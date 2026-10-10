به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان اصفهانی در دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی گفت: کسب ۲۸ مقام برتر کشوری و درخشش ۴۴ دانش‌آموز از مدارس مختلف استان، افتخار ارزشمندی برای جامعه دانش‌آموزی و فرهنگی استان است و نشان‌دهنده ظرفیت بالای دانش آموزان در حوزه‌های مختلف مهارتی، پژوهشی و خلاقانه است.

وجیهه لوح موسوی افزود: تعداد مقام‌های کشوری دانش‌آموزان استان از ۱۱ مقام در سال گذشته به ۲۸ مقام در سال جاری افزایش یافته که بیانگر رشد ۱۷ مقام و حدود ۱۵۵ درصدی در این بخش است؛ همچنین تعداد دانش‌آموزان برگزیده نیز از ۲۵ نفر به ۴۴ نفر افزایش یافته که رشد ۸۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر گستردگی حضور دانش‌آموزان در این موفقیت ادامه داد: آنچه این افتخار را ارزشمندتر می‌کند، حضور دانش‌آموزان از مدارس و مناطق مختلف استان است و این موفقیت تنها به یک نوع مدرسه یا منطقه خاص اختصاص ندارد و دانش آموزان مدارس استعداد‌های درخشان، مدارس عادی و حتی مدارس عشایری استان در میان برگزیدگان حضور دارند.

لوح موسوی با اشاره به اهداف جشنواره نوجوان خوارزمی گفت: این جشنواره تنها بستری برای کسب رتبه و مقام نیست، بلکه فرصتی برای مهارت‌آموزی، خلاقیت، پژوهش، حل مسئله، کار گروهی و ایده‌پردازی است و به دانش‌آموزان کمک می‌کند آموخته‌های خود را در موقعیت‌های واقعی به کار گیرند.

رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان افزود:توسعه و تقویت جشنواره نوجوان خوارزمی و سایر برنامه‌های مهارت‌محور، یکی از مسیر‌های مهم در تربیت دانش‌آموزانی خلاق، توانمند و آماده برای مواجهه با نیاز‌های آینده است و در این مسیر باید شرایط مشارکت گسترده‌تر دانش‌آموزان در مدارس و مناطق مختلف استان فراهم شود.

وی ادامه داد: اینکه دانش‌آموزی از یک مدرسه استعداد‌های درخشان در کنار دانش‌آموزی از یک مدرسه عادی و همچنین دانش‌آموزی از یک مدرسه عشایری، در یک رویداد ملی افتخارآفرینی می‌کند، برای ماارزشمند است؛ چراکه این اتفاق، جلوه‌ای از عدالت آموزشی، شناسایی استعداد‌ها و فراهم کردن فرصت برابر برای بروز توانمندی‌های دانش‌آموزان شمرده می‌شود.