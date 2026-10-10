به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آستانه روز جهانی کودک، جمالپور رئیس اداره بهزیستی مسجدسلیمان با حضور دفتر حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان دادگستری شهرستان و با صلاحی مزرعه قاضی شعبه ویژه اطفال دیدار کرد. در این دیدار بر ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های مسئول در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت مؤثر از حقوق کودکان و نوجوانان تأکید شد.

در این نشست که مدیر دفتر حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان و جمعی از اعضای اورژانس اجتماعی نیز حضور داشتند، راهکار‌های افزایش هماهنگی میان دستگاه قضایی و بهزیستی، تبادل اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی برای شناسایی و حمایت به‌موقع از کودکان در معرض آسیب، ساماندهی کودکان کار و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، اقدامات خدمات اورژانس اجتماعی ۱۲۳، مددکاری، مشاوره و نحوه پیگیری پرونده‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان، مورد بررسی قرار گرفت.

قاضی شعبه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان دادگستری مسجدسلیمان در این دیدار نقش بهزیستی و اورژانس اجتماعی را در شناسایی، حمایت و پیگیری وضعیت کودکان در معرض خطر مهم دانست و بر ضرورت استمرار ارتباط میان دو دستگاه و برگزاری نشست‌های مشترک تأکید کرد.

رئیس اداره بهزیستی مسجدسلیمان نیز با تشریح خدمات و برنامه‌های این اداره در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان، آمادگی این مجموعه را برای توسعه همکاری با دادگستری و اجرای برنامه‌های مشترک اعلام کرد.

در ادامه حاضران در نشست بر مداخله به‌موقع در موارد آسیب و خطر، صیانت از حقوق کودکان و جلوگیری از تشدید آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند و مقرر شد موارد و برنامه‌های مورد توافق، در چارچوب قوانین و مقررات و با هماهنگی مستمر دو دستگاه پیگیری و اجرا شود.