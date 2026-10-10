معاون توسعه و امور زیربنایی اداره کل امور عشایر خوزستان گفت : مسیر عشایری دره محک شهرستان هفتکل اصلاح و بازگشایی شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران شهبازی با اشاره به اینکه این عملیات بهسازی به طول ۱۰ کیلومتر انجام شده است، ادامه داد: جایگاه عشایر این منطقه که سال گذشته در معرض آسیب‌های ناشی از سیلاب قرار گرفته بود، به مکانی مرتفع‌تر و ایمن‌تر منتقل شد.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام با هدف افزایش ایمنی عشایر، پیشگیری از خسارات و تلفات احتمالی ناشی از بارندگی و سیلاب و آمادگی در برابر پیامد‌های احتمالی پدیده ال‌نینو انجام شده است.