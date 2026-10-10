به همت بنیاد علوی ۱۵۷ واحد آسیب دیده صنعتی ناشی از جنگ در اصفهان شناسایی و حمایت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر طرح‌های بنیاد علوی در اصفهان گفت: این واحد‌ها برای دریافت ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند که از این میان تا اول همین ماه بیشتر از شصت درصد از این تسهیلات جذب شده است.

محمود الیاسی افزود: کمک‌های انجام شده در مقابل آسیب‌های مالی وارده به صنعتکاران بسیار ناچیز است و این به خاطر شرایط جنگی کشور و حجم وسیع جنایات دشمن در حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی است.