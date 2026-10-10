مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استان اردبیل گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان برای خرید ماشین‌آلات و توانمندسازی دهیاران اختصاص داده‌ایم تا خدمات‌رسانی در روستاها باکیفیت بهتری انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدداوسیما، مرکز اردبیل بخشعلی لطیفی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌ها استان اردبیل، اظهار کرد: در دوسال گذشته ۱۴ مورد دهیاری در استان تأسیس کرده‌ایم و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت استان اردبیل ساکن روستا‌ها هستند.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته برای روستاییان افزود: از ابتدای دولت چهاردهم برای توانمندسازی روستاییان، ۳۰۰ میلیارد تومان در زمینه اشتغال روستاییان اعتبار در اختیار روستا‌های اردبیل قرار داده شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌ها استان اردبیل ادامه داد: همچنین ۶۰۰ میلیارد تومان برای خرید ماشین‌آلات و توانمندسازی دهیاران اختصاص داده‌ایم تا خدمات‌رسانی در روستا‌ها باکیفیت بهتری انجام شود.

لطیفی یادآور شد: توانمندسازی روستاییان و تقویت دهیاری‌ها از اولویت‌های این دفتر است و تلاش می‌شود با تخصیص اعتبارات لازم، زمینه توسعه و رونق اقتصادی روستا‌های استان فراهم شود.