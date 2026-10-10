مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به فعالیت ۴۴ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت چهار میلیون قطعه در استان گفت: یزد سالیانه ۴۵ هزار تن تخم‌مرغ تولید می‌کند که با توجه به نیاز ۲۰ هزار تنی استان، حدود ۲۵ هزار تن از این محصول به استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، حسین محمدزاده با تأکید بر نقش تخم‌مرغ در تأمین امنیت غذایی و ارتقای سلامت جامعه اظهار کرد: تخم‌مرغ به دلیل برخورداری از پروتئین باکیفیت و ۹ اسید آمینه ضروری بدن، از منابع ارزشمند غذایی به شمار می‌رود و در ترمیم بافت‌ها، حفظ سلامت عضلات و تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای نقش مؤثری دارد.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی تنها به تأمین کالری روزانه محدود نمی‌شود، افزود: دسترسی مردم به مواد مغذی و پروتئین‌های با ارزش زیستی بالا، از مؤلفه‌های اساسی سلامت عمومی، ارتقای عملکرد ذهنی و افزایش تاب‌آوری زیستی جامعه است و روز جهانی تخم‌مرغ فرصتی برای تبیین اهمیت این ماده غذایی در سبد مصرف خانوار محسوب می‌شود.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: پروتئین تخم‌مرغ حاوی تمام ۹ اسید آمینه ضروری بدن است و قابلیت هضم و جذب بالایی دارد؛ ویژگی‌ای که آن را به یکی از منابع مناسب پروتئین برای حفظ سلامت عمومی تبدیل کرده است.

محمدزاده با اشاره به ارزش تغذیه‌ای زرده تخم‌مرغ گفت: این بخش از تخم‌مرغ حاوی ترکیباتی مانند کولین، لوتئین و زآگزانتین است که در عملکرد طبیعی مغز، بینایی و سلامت بدن نقش دارند. همچنین ویتامین‌ها و مواد معدنی موجود در تخم‌مرغ، از جمله ویتامین‌های A و D، روی و سلنیوم، در عملکرد طبیعی سیستم ایمنی مؤثرند.

وی با اشاره به باور‌های رایج درباره کلسترول تخم‌مرغ افزود: ارزیابی اثر تخم‌مرغ بر سلامت باید با در نظر گرفتن الگوی کلی تغذیه، شرایط فردی و وضعیت سلامت افراد انجام شود؛ چراکه کیفیت چربی‌های دریافتی و تعادل رژیم غذایی نیز در سلامت قلب و عروق اهمیت دارد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تشریح ظرفیت‌های تولیدی استان اظهار کرد: در حال حاضر هفت واحد پرورش پولت با ظرفیت ۹۰۵ هزار قطعه در یزد فعال است که حدود ۷۰ درصد نیاز استان به پولت را تأمین می‌کنند. همچنین ۴۴ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت چهار میلیون قطعه، سالانه ۴۵ هزار تن تخم‌مرغ تولید می‌کنند.

محمدزاده با اشاره به مصرف سرانه ۱۵.۴ کیلوگرمی تخم‌مرغ و نیاز سالانه ۲۰ هزار تنی استان افزود: مازاد تولید یزد به حدود ۲۵ هزار تن در سال می‌رسد که به استان‌های همجوار ارسال می‌شود و این موضوع جایگاه استان را در زنجیره تأمین تخم‌مرغ کشور نشان می‌دهد.

وی پایداری و توسعه صنعت طیور را از الزامات تحقق امنیت غذایی دانست و گفت: دستیابی به اهداف توسعه‌ای این صنعت، نیازمند حمایت مسئولان استانی، تأمین منابع مالی هدفمند و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه منابع آبی پایدار برای احداث و توسعه واحد‌های جدید است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان یزد همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش صنعت طیور تأکید کرد و افزود: تقویت بخش‌های بالادستی، از جمله ایجاد گله‌های اجداد و مادر، در کنار توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و فرآوری، می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده، تقویت تولید و تثبیت جایگاه استان یزد در صنعت طیور کشور را فراهم کند.