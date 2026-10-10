آسمان هرمزگان صاف تا کمی ابری صبح در برخی سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای داریم.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا بعدازظهر با وزش باد‌های جنوب غربی کمی مواج پیش بینی می‌شود و در صورت احتیاط شناور‌های سبک شرایط برای رفت و آمد دریایی مساعد است.

حمزه نژاد گفت: این شرایط جوی و دریایی تا روز سه شنبه در استان ادامه دارد.

به لحاظ دمایی در این مدت نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد.