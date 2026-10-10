در مالزی نتایج شصت‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم، اعلام شد و نمایندگان بنگلادش و اندونزی به مقام نخست رشته‌های حفظ و قرائت دست یافتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، نتایج شصت‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم در مالزی اعلام شد و نمایندگان بنگلادش و اندونزی به مقام نخست رشته‌های حفظ و قرائت دست یافتند.

این دوره از رقابت‌ها با حضور ۵۰ قاری و حافظ قرآن کریم از ۳۸ کشور جهان در پایتخت مالزی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در دو رشته حفظ و قرائت، توانمندی‌های خود را در زمینه تلاوت و حفظ آیات قرآن کریم به نمایش گذاشتند.

در رشته حفظ قرآن کریم، نماینده بنگلادش با کسب رتبه نخست به عنوان نفر برتر این بخش معرفی شد. نمایندگان سوریه و مالزی نیز به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در رشته قرائت قرآن کریم نیز نماینده اندونزی در جایگاه نخست ایستاد و نمایندگان مالزی و بلژیک به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم این رقابت‌ها را کسب کردند.

در این دوره از رقابت‌ها، سید صادق موسوی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در رشته قرائت، موفق نشد در میان سه نفر برتر قرار گیرد؛ موضوعی که با توجه به تلاوت خوب، توانمندی و استعداد قابل توجه ایشان، دور از انتظار بود.

نماینده کشورمان در جریان اجرای خود، تلاوتی قابل قبول و اثرگذار ارائه کرد و با واکنش مثبت و استقبال حاضران در سالن مسابقات روبه‌رو شد.

مسابقات بین‌المللی قرآن کریم مالزی از رویداد‌های شناخته‌شده قرآنی در جهان اسلام به شمار می‌رود که هر سال با حضور قاریان و حافظانی از کشور‌های مختلف برگزار می‌شود و فرصتی برای تبادل تجربه‌های قرآنی، معرفی استعداد‌های برتر و تقویت پیوند‌های فرهنگی میان ملت‌های مسلمان فراهم می‌کند.

شصت‌وششمین دوره این رقابت‌ها نیز با معرفی برگزیدگان دو رشته حفظ و قرائت به کار خود پایان داد.