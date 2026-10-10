به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران گفت: بیش از یک هزار هکتار آب‌بندان با تخصیص ۴۳۱۵ میلیارد ریال برای زیرساخت‌های آبیاری استان مرمت و بازسازی شد.

اسداله تیموری یانسری گفت: بیش از یک هزار هکتار آب‌بندان با تخصیص ۴۳۱۵ میلیارد ریال برای زیرساخت‌های آبیاری استان مرمت و بازسازی شد.

وی با اشاره خدمات دولت در روستا و عشایر مازندران، از اجرای گسترده طرح‌های مرمت آب‌بندان‌ها، پوشش بتنی کانال‌ها و توسعه روش‌های نوین آبیاری در روستا‌های استان خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب در مناطق روستایی، از حجم عملیات اجرایی در حوزه زیرساخت‌های آبیاری خبر داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد: در راستای حفظ پایداری منابع آبی، عملیات مرمت و بهسازی آب‌بندان‌های استان در سطح ۱۰۹۸ هکتار با اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد ریال به انجام رسیده است.

تیموری به اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش تلفات آب در کانال‌های انتقال اشاره کرد و گفت: اجرای ۸۵ کیلومتر پوشش بتنی کانال‌های آبیاری با اعتبار ۱۹۱۵ میلیارد ریال، گام مهمی در جهت ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی در روستا‌ها بوده است.

وی همچنین از گسترش شبکه انتقال آب در مناطق روستایی خبر داد و افزود: طرح‌های احداث، تکمیل و بهسازی کانال‌های آبیاری کشاورزی و انتقال آب با لوله در ۱۹۰ روستا و همچنین ایجاد طرح‌های کوچک تأمین و انتقال آب در ۹۰ روستا از جمله اولویت‌های اجرایی سازمان در این حوزه بوده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران بر اهمیت گذار به کشاورزی مدرن تأکید کرد و از ارائه کمک‌های فنی و اعتباری جهت توسعه روش‌های نوین آبیاری در ۶۳ روستا خبر داد.