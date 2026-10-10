کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

افزایش باد و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط هرمزگان

افزایش باد و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز صبح جوی آرام برقرار خواهد بود و بعدازظهر در ارتفاعات استان ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا کمی ابری، صبح در برخی سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: دریا صبح آرام و بعدازظهر با وزش باد‌های جنوب غربی کمی مواج پیش بینی و شرایط دریایی برای تردد شناورهای سبک با احتیاط مساعد خواهد بود.

او افزود: شرایط جوی و دریایی تا روز سه شنبه تداوم خواهد داشت و از لحاظ دمایی در این مدت نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت.