مدیرکل پست خوزستان از رشد قابل توجه ژئوکد شهری و روستایی در استان و هدف‌گذاری دستیابی به ۹۵ درصد این شاخص در استان تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران حموله با اشاره به رشد قابل توجه شاخص‌های ژئوکد شهری و روستایی در استان، گفت: با اجرای برنامه‌های هدفمند و استمرار اقدامات تخصصی در حوزه نشانی استاندارد، شاخص ژئوکد شهری از ۴۳ درصد در آغاز به کار دولت چهاردهم به ۸۶ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در بخش ژئوکد روستایی نیز با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و توسعه اقدامات میدانی و فنی، این شاخص از ۴ درصد در آغاز دولت چهاردهم به ۷۰ درصد رسیده است که بیانگر روند شتابان توسعه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و نشانی استاندارد در استان است.

حموله با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دستیابی به ۹۵ درصد ژئوکد شهری و ۹۵ درصد ژئوکد روستایی تا پایان سال هدف‌گذاری شده و مجموعه اقدامات اجرایی و تخصصی برای تحقق این هدف با جدیت در حال پیگیری است.

مدیرکل پست خوزستان، توسعه ژئوکد را یکی از زیرساخت‌های مهم در ارتقای کیفیت خدمات پستی و هوشمندسازی خدمات مبتنی بر مکان دانست و بیان داشت: تکمیل و به‌روزرسانی داده‌های مکانی، زمینه‌ساز ارائه خدمات دقیق‌تر، سریع‌تر و هوشمندتر به شهروندان و دستگاه‌های اجرایی بوده و نقش مؤثری در توسعه خدمات نوین و مدیریت داده‌محور در استان خواهد داشت.

حموله تأکید کرد: حرکت به سمت تکمیل پوشش ژئوکد شهری و روستایی، در کنار توسعه نشانی استاندارد و سایر طرح‌های مرتبط، از اولویت‌های مهم پست خوزستان است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و استمرار همکاری دستگاه‌های مرتبط، اهداف تعیین‌شده تا پایان سال محقق شود.