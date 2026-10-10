به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بهزاد مریدی گفت: این اقدام با هدف با هدف مردمی‌سازی یادروز حافظ اجرا می‌شود و دوستداران خواجه اهل راز از امروز تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۲۰ مهر می‌توانند از این مکان تاریخی، رایگان بازدید کنند.

مریدی افزود: پس از این ساعت ۱۵ روز دوشنبه بیستم مهر به علت آغاز ویژه برنامه زاد روز حافظ شیرازی امکان میزبانی از میهمانان، همشهریان و مسافران وجود نخواهد داشت.

قرار است مراسم یادروز حافظ با حضور صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آرامگاه خواجه اهل راز حافظ شیرازی برگزار شود.