مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری، از جان‌باختن ۳ نفر و مصدوم شدن ۳ نفر دیگر در برخورد شاخ‌به‌شاخ یک دستگاه پژو ۴۰۵ با خودروی دناپلاس در محور خان‌میرزا به فلارد خبر داد.

تصادف پژو ۴۰۵ و دناپلاس در محور خان‌میرزا به فلارد با ۳ فوتی و ۳ مصدوم

تصادف پژو ۴۰۵ و دناپلاس در محور خان‌میرزا به فلارد با ۳ فوتی و ۳ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری با اشاره به وقوع این حادثه در محدوده سه‌راهی روستای ده‌سیله گفت: در پی اعلام حادثه از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، تیم عملیاتی پایگاه سه‌راهی کوشکی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: این حادثه در مجموع ۶ حادثه‌دیده داشت که متأسفانه ۳ نفر در صحنه جان خود را از دست دادند و ۳ نفر دیگر مصدوم شدند. مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه توسط نیرو‌های اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گفت: در جریان این عملیات، نیرو‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر پس انجام اقدامات پیش بیمارستانی و کمک‌های اولیه برای مصدومین، رهاسازی یکی از جان‌باختگان را انجام دادند و پیکر وی را برای گذراندن مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل دادند.