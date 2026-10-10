

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیین اختتامیه مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی «مأموریت ماکان» با حضور سعید دزفولی‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، سلیمان محبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، معاون امور مالی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، دانش‌آموزان برتر مسابقه و والدین آنان در مرکز شماره ۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد.

«مأموریت ماکان» عنوان طرحی است که یادآور دانش‌آموز شهید ماکان نصیری است؛ شخصیتی الهام‌بخش که در قالب یک قهرمان برای کودکان، مأموریت حفاظت از طبیعت و آگاهی‌بخشی در حوزه محیط‌زیست را دنبال می‌کند.

این طرح تلاش دارد مفاهیم حفاظت از محیط‌زیست را با زبان کودکانه، داستان و خلاقیت به نسل جدید منتقل کرده و دانش‌آموزان را به سفیران آگاهی و مسئولیت‌پذیری در قبال طبیعت تبدیل کند.

سعید دزفولی‌نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، در این مراسم با اشاره به اهداف طرح «مأموریت ماکان» اظهار کرد: این طرح با محوریت دانش‌آموزان محیط‌یار و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، افزایش آگاهی زیست‌محیطی و ایجاد زمینه مشارکت کودکان و نوجوانان در پاسداری از طبیعت اجرا شده است.

وی افزود: استقبال دانش‌آموزان از این طرح قابل توجه بود و در مجموع ۱۴۶۰ اثر از دانش‌آموزان سراسر استان به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که پس از داوری آثار توسط داورانی از آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آثار برگزیده انتخاب شدند. دزفولی‌نژاد ادامه داد: در مرحله استانی، ۳۰ اثر به عنوان آثار برتر مسابقه معرفی شدند که از میان آنها ۶ اثر به مرحله کشوری راه یافتند و این موفقیت، بیانگر ظرفیت و استعداد بالای دانش‌آموزان کرمانشاهی در حوزه ادبیات و فعالیت‌های محیط‌زیستی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی خاطرنشان کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین پایه، یکی از مؤثرترین راهکارها برای نهادینه کردن رفتارهای صحیح زیست‌محیطی است و کودکان و نوجوانان می‌توانند پیام حفاظت از طبیعت را از مدرسه به خانواده و از خانواده به جامعه منتقل کنند.

مقام ارشد محیط زیست استان افزود: انتخاب نام «ماکان» برای این طرح، یادآور دانش‌آموز شهید ماکان نصیری و ارزش‌هایی است که می‌تواند برای کودکان و نوجوانان الهام‌بخش باشد؛ به گونه‌ای که در این طرح، ماکان در قامت قهرمانی کودکانه، مأموریت حفاظت از طبیعت و آگاهی‌بخشی محیط‌زیستی را دنبال می‌کند.

دزفولی‌نژاد تصریح کرد: استفاده از ظرفیت قصه و ادبیات کودک و نوجوان، فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم محیط‌زیستی است و دانش‌آموزان در قالب این مسابقه توانستند نگاه، دغدغه و خلاقیت خود را درباره طبیعت و ضرورت حفاظت از آن به زبان داستان بیان کنند.

در این مراسم، از ۳۰ دانش‌آموز صاحب آثار برتر با اهدای تقدیرنامه و جوایز تجلیل شد و از دانش‌آموزانی که آثارشان به مرحله کشوری راه یافته است نیز قدردانی به عمل آمد.

«مأموریت ماکان» در حالی به ایستگاه پایانی مرحله استانی رسید که ۱۴۶۰ روایت دانش‌آموزی را با خود به همراه داشت؛ روایت‌هایی که در آنها طبیعت، محیط‌زیست و مسئولیت انسان در قبال زمین، از نگاه کودکان و نوجوانان کرمانشاهی بازخوانی شد؛ نسلی که قرار است مأموریت حفاظت از طبیعت را به آینده بسپارد.